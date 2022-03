Base di spaccio in un b&b, pusher arrestato con il crack

Tre spacciatori sono stati arrestati e uno denunciato in differenti operazioni dei poliziotti del commissariato di Mestre. Gli episodi risalgono ad alcune settimane fa. Per primo un uomo che è stato visto nel momento in cui si presentava all'appuntamento con un cliente: è arrivato alla guida di un monopattino elettrico e ha venduto al consumatore una dose di eroina, a quel punto gli agenti lo hanno bloccato. È stato denunciato sia per spaccio sia per ricettazione, dal momento che il monopattino è risultato rubato.

Qualcosa di simile è successo nei giorni successivi. Gli agenti hanno assistito ad una cessione di droga e hanno perquisito il venditore, trovandogli addosso 17 grammi di eroina. In seguito alla convalida dell'arresto, è stato condannato a un anno di reclusione e 1200 euro di multa, pena sospesa. È finito in carcere, invece, un altro uomo che, fermato per un controllo, è risultato destinatario di ordine di cattura per spaccio con una condanna pendente a 2 anni e 6 mesi di reclusione.

L'episodio più recente risale a circa 3 settimane fa: i poliziotti hanno tenuto d'occhio un senegalese di mezza età, scoprendo che aveva un suo giro di clienti e che, da diversi mesi, aveva stabilito la sua base all'interno di un b&b in via Forte Marghera. Gli investigatori, dopo una serie di appostamenti, lo hanno intercettato e sono entrati assieme a lui nell'alloggio, dove hanno trovato le prove della sua attività: circa 70 grammi di crack, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e più di 5 mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e il giudice ne ha disposto la custodia in carcere.