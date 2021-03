Sorpreso a vendere 6 dosi di eroina gialla in via Piave: spacciatore in manette

È stato colto in flagrante dagli agenti della polizia locale di Venezia. In Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, era già stato arrestato nel 2019

Nuovi interventi antidroga della oolizia locale nel rione Piave. Ieri pomeriggio gli agenti del Nucleo operativo e di quello di pronto impiego della polizia locale hanno colto sul fatto e arrestato uno spacciatore di 31 anni. Al momento dell’arresto l’uomo era all’opera sotto un porticato di via Piave, nella zona della stazione, dove negli ultimi giorni erano state segnalate diverse attività sospette. Il pusher era intento a vendere 6 dosi di eroina gialla e due di cocaina, subito sequestrate all'acquirente.

Spacciatore in arresto in via Piave

Gli agenti della polizia locale conoscevano già il giovane malvivente. Di cittadinanza negeriana, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel 2018 era stato denunciato per spaccio e successivamente arrestato ad aprile 2019. Oggi il giudice del Tribunale monocratico procederà alla convalida dell'arresto e all'eventuale processo per direttissima.