Sorpreso a spacciare cocaina ed eroina: pusher in arresto

La polizia locale ha arrestato uno spacciatore nella zona della stazione di Mestre, un 24enne con precedenti per lo stesso tipo di reato. Gli agenti del Nucleo operativo e cinofilo lo hanno sorpreso ieri, 6 gennaio, dopo che aveva venduto due dosi a due diversi clienti: una di cocaina e una di eroina gialla.

Sia lo spacciatore che i consumatori sono stati fermati. Il primo ha consegnato la dose acquistata, mentre la seconda è riuscita a fare uso della sostanza prima di essere bloccata. Entrambi sono stati multati mentre lo spacciatore, già fermato nel 2020 per un episodio analogo, è stato arrestato per spaccio continuato.

Nonostante i tanti arresti e la maxi operazione di polizia del 2018, la zona della stazione continua a essere un luogo molto frequentato da pusher e consumatori di droga, sia dal lato di Mestre che da quello di Marghera. Tre giorni fa, in un hotel di via Ca' Marcello, un uomo di 38 anni è morto per overdose dopo aver assunto eroina e cocaina.