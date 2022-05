Parapiglia tra agenti e spacciatori, un arresto

Ennesimo arresto per spaccio a pochi metri dalla stazione di Mestre, in una zona che continua a essere punto di riferimento nel mercato locale dell'eroina. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti ieri pomeriggio, verso le 16, per bloccare un sospetto pusher che avevano osservato nei minuti precedenti mentre incontrava alcuni acquirenti, nel tratto finale di via Cappuccina. Lì, a ridosso del sottopasso del tram, gli spacciatori si riuniscono in gruppo per controllare meglio la zona, pronti a darsi man forte l'uno con l'altro.

Quando gli agenti della sicurezza urbana sono intervenuti per fermare il sospetto, infatti, gli altri "colleghi" si sono subito schierati in sua difesa, cercando di evitare l'arresto. Ne è nato un parapiglia, una situazione che ormai si presenta sempre più spesso e che la polizia urbana affronta con uno specifico format operativo: i rinforzi, disposti nelle vicinanze, sono arrivati nel giro di pochi istanti, per un totale di una decina di uomini. Ci sono stati spintoni e graffi, ma alla fine il pusher è stato ammanettato e gli altri si sono dispersi. Stamattina si svolge il processo per direttissima nei confronti dell'arrestato, che ha già precedenti ed è accusato di spaccio e resistenza. I suoi tre clienti, invece, hanno avuto il daspo.

Un altro intervento è stato necessario qualche ora più tardi a poca distanza, sempre in via Cappuccina, all'altezza dell'incrocio con via Sernaglia. Erano le 21.30 quando due uomini di nazionalità tuinisina, entrambi ubriachi, hanno iniziato a menarsi per strada. La lite è stata interrotta dal personale della polizia locale, che li ha denunciati e sanzionati.