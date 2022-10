Spari a salve nella notte, indaga la polizia

La polizia indaga su alcuni spari che sono stati esplosi la notte di venerdì scorso nel piazzale di Forte Marghera, a Mestre. L'allarme è stato dato, attorno all'una, dal personale dei ristoranti del posto: avrebbero udito i colpi e chiamato il 113, segnalando una presunta lite tra due o più persone. Le volanti sono arrivate sul posto ed effettivamente hanno trovato dei bossoli a terra, verificando che si trattava di spari a salve, quindi innocui. Nel frattempo, però, i responsabili si erano allontanati.

Gli investigatori hanno quindi avviato gli accertamenti per cercare di risalire agli autori e capire cosa sia successo. A contribuire alle indagini ci sono le testimonianze del personale del Forte e poco più: a quell'ora, ormai, con i locali chiusi, non c'era più gente in giro, e il parcheggio sarebbe sprovvisto di telecamere. Le persone coinvolte si erano dileguate, probabilmente a bordo delle loro automobili. Le ipotesi sono tutte aperte: forse si è trattato di un regolamento di conti, oppure di una "semplice" lite finita in violenza. Anche su questo cercheranno di fare luce le indagini.