Conto alla rovescia per l'apertura dello Spazio Conad alle Porte di Mestre

Gli spazi dell'ex Auchan, passati al marchio bolognese, sono chiusi per ristrutturazione da metà gennaio. Il 10 marzo è prevista la riapertura

Proseguono i lavori negli spazi dell'ex Auchan di Mestre, che da mercoledì prossimo, 10 marzo, rivedranno la luce con l'apertura del nuovo Spazio Conad. Dopo l'inaugurazione dello scorso 9 ottobre con la nuova insegna, durante la quale si era reso necessario un contingentamento degli ingressi a causa di un afflusso di clienti da record, gli operai stanno ultimando gli interventi che porteranno al completo rinnovo degli spazi interni dell'ipermercato.

Lavori in corso allo Spazio Conad di Mestre

Lavori lunghi circa due mesi, che hanno destato particolari preoccupazioni, specie per la sorte dei lavoratori. Su questo fronte, tuttavia, i Commercianti indipendenti associati (Cia) del consorzio di gestione dell'ipermercato, lo scorso gennaio avevano assicurato che «non sono previsti esuberi né piani di rivisitazione del personale». Erano stati negati segnali di crisi. «La ristrutturazione completa dell'ipermercato al centro Porte di Mestre - avevano spiegato - è funzionale alla creazione dello Spazio Conad. È tutto programmato per il rilancio del punto vendita, al fine di renderlo moderno, rinnovato e competitivo per qualità e convenienza, puntando sui prodotti a marchio Conad, sulla filiera di quelli locali e sui brand alimentari italiani».