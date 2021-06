Un muro contro la decisione di appaltare la gestione del nido Millecolori

Si è alzato un muro contro la decisione del Comune di Venezia di avviare una sperimentazione all'asilo nido Millecolori, di via Silvio Trentin a Mestre, con l'esternalizzazione della gestione dei servizi, il prolungamento dell'orario e l'ampiamento dell'offerta didattica. La supervisione resterebbe in capo all'amministrazione, in modo da garantire la qualità. Tutto questo a partire dall'anno scolastico 2021-22. Previsto anche un trasferimento dell'attuale personale di Ames (circa 15 persone), la partecipata dei servizi, che andrebbe impiegato nelle realtà limitrofe. Contro questa decisione si è sollevato un coro di «No», due giorni fa, da parte delle organizzazioni sindacai, del Partito Democratico veneziano, e dei consiglieri di Municipalità Antonino Marra e Luciano Zennaro del gruppo consiliare Venezia Verde Progressista. Più tardi sono apparsi striscioni in varie scuole della terraferma con lo slogan: «Io sono Millecolori», a sostegno dei contrari.

«La Rsu del Comune di Venezia e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Diccap e Uil riguardo alla delibera della giunta che ha previsto una gara per l'affidamento della missione educativa ad un’azienda privata condivideranno un percorso di azioni di lotta con le insegnanti e tutti i lavoratori del Comune che vorranno difendere i valori del lavoro pubblico», scrivono le organizzazioni sindacali. «Ci opporremo a chi intende trarre profitto dai bisogni educativi dei bambini della nostra città. Ogni appalto di lavoro sottratto alla diretta gestione dell’azienda o dell’Ente degrada le condizioni contrattuali e rende incerta e precaria la prestazione lavorativa - proseguono - Respingiamo le intimidazioni padronali che in queste ore si stanno verificando attraverso indagini interne per individuare i responsabili delle affissioni di striscioni in difesa della gestione pubblica del nido Millecolori. Si tratta - dicono - dei dipendenti, tutti, che difendono il valore dei pubblici servizi per la città. La scuola deve restare pubblica, perché solo così si assicura equità, parità di opportunità, cura dei più fragili».

Anche prima dell'amministrazione Brugnaro, spiegano insegnanti e rappresentanti sindacali, è stato dimostrato che è possibile innovare la proposta educativa ed estenderla, sottoponendosi alla valutazione di genitori e bambini. Una parte del salario del personale scolastico è stato sottoposto al giudizio dell’utenza, quindi tutt’altro che garantito e scontato. «Abbiamo chiesto martedì un incontro con l’assessore Besio. Nella scuola pubblica c'è già personale dipendente del Comune, pertanto non c'è alcuna motivazione legata al servizio educativo per giustificare la scelta di privatizzare», continuano. «Nei prossimi giorni - concludono - metteremo in campo un’azione capillare di informazione ai genitori e convocheremo due assemblee del personale scolastico ed ausiliario aperte alla cittadinanza il 14 e il 15 giugno alle 17.30. Le terremo all’aperto per fare in modo che siano rispettate le norme per il distanziamento ma le persone possano parlarsi guardandosi negli occhi per condividere una reazione chiara e decisa sulle scelte della giunta».