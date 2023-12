Squadra mobile, nel quartiere Piave 18 arresti in 40 giorni

In 40 giorni la squadra mobile della polizia ha arrestato 18 persone nell'area di via Piave, a Mestre. Dieci di queste sono state accompagnate ai centri di rimpatrio per l'espulsione. Sono i dati presentati questa mattina dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. «Rispetto a questa zona, che presenta particolati criticità - ha detto - abbiamo proseguito un'attività su strada, con personale in divisa, che ha portato dei risultati». L'attività è stata «svolta da un gruppo di lavoro guidato dalla squadra mobile, nel quale sono confluiti componenti dei commissariati di Mestre, San Marco e Marghera».

Al gruppo è stata affidata un'analisi investigativa sul territorio con l'obiettivo di identificare i soggetti «nei confronti dei quali era necessario sviluppare attività di prevenzione o repressione». Le operazioni si sono svolte soprattutto di notte, e hanno permesso di identificare e raccogliere informazioni su un totale di 189 persone. «Hanno attirato la nostra attenzione - spiega Giorgio Di Munno, capo della squadra mobile - perché commettono crimini di vario genere, dallo spaccio a reati contro il patrimonio».

«I soggetti colpiti dai provvedimenti - prosegue il questore - hanno curricula criminali che creavano un'altissima preoccupazione. Questo metodo toglie dal territorio soggetti che esprimono particolare criticità», ed è uno schema che «sarà ripetuto e diventerà modello per affrontare situazioni di particolari crisi».

«Ieri - ha aggiunto Bonaccorso - ho avuto un incontro in via Piave con uno dei comitati presenti, e lì si coglie il riscontro della bontà di quest'attività, che non è risolutiva e va proseguita, ma che certamente ha portato dei risultati che riteniamo apprezzabili. Risultati che afferiscono ad attività svolta solo da questo gruppo di lavoro».