Risse, spaccate e occupazioni: tre stranieri espulsi

Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito tre provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, protagonisti di diversi episodi avvenuti tra Mestre e Marghera.

Il primo, nordafricano poco più che 30enne e irregolare in Italia, è sospettato di alcuni reati, tra cui una recente spaccata in un negozio del centro di Mestre. L'uomo ha diversi precedenti: dal porto abusivo di armi ai furti, fino agli stupefacenti. Dopo essere stato rintracciato è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo. Un altro nordafricano, invece, già attenzionato dagli agenti del commissariato per molteplici furti, per ricettazione e danneggiamento, si era recentemente reso protagonista di una lite avvenuta in strada, ripresa dalle telecamere di uno youtuber e postata online. Il 29enne è stato accompagnato presso il Cpr di Milano. Infine, a Marghera, gli agenti del commissariato hanno individuato un cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, che aveva abusivamente occupato un appartamento di proprietà dell’Ater in zona Chirignago. Il 29enne, con precedenti per piccolo spaccio, era arrivato in Italia nell’autunno del 2023; anche lui è stato accompagnato presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo.

