Continuano i servizi Alto Impatto nel quartiere Piave: altri due stranieri espulsi

Continuano le operazioni Alto Impatto Via Piave a Mestre. Nel corso di questa settimana sono state controllate più di 210 persone, 4 esercizi commerciali e circa 25 veicoli e due stranieri sono stati espulsi.

Nell’ambito dell’attività di allontanamento dal territorio di stranieri irregolari e pericolosi, dal bilancio degli ultimi mesi emerge un dato significativo in termini di numeri di soggetti accompagnati presso i centri per il rimpatrio (22 accompagnamenti solo da giugno 2023, rispetto ai 18 dell’estate scorsa). Nella serata di mercoledì 20 settembre, da ultimo, nell’ambito dei servizi di alto impatto sul Rione Piave, un cittadino nigeriano, con a carico precedenti per ricettazione, rapina, spaccio di stupefacenti e occupazione abusiva di edifici è stato rintracciato dagli uomini della questura di Venezia nei pressi di Via Gorizia e, a seguito degli accertamenti, è stato trovato irregolare sul territorio nazionale e accompagnato presso al Cpr di Gradisca d’Isonzo, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato.

E non è stato l'unico a finire nei guai. Nei giorni scorsi gli agenti hanno portato a termine il rimpatrio di un altro cittadino straniero con numerosi precedenti per reati predatori. L'uomo, dal 2013, ha collezionato numerose denunce e condanne per furto, ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, rapina aggravata e possesso documenti falsi. Fra i vari episodi nei quali è risultato coinvolto c'è un tentativo di furto, nel 2016, presso un garage a Mestre, sventato da due operatori della guardia di finanza liberi dal servizio che erano stati dallo stesso aggrediti, riportando lesioni. Per questo reato lo straniero è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione. Nel 2018 era stato inoltre denunciato dalla polizia locale di Venezia in quanto aveva presentato una carta di identità rumena falsa. A fine agosto, mentre stava scontando un cumulo pene, il tribunale di sorveglianza di Venezia ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione come misura sostitutiva alla detenzione. È stata, quindi, attivata la collaborazione con l’autorità consolare competente per il rilascio del lasciapassare, documento indispensabile al rimpatrio, che gli operatori della questura hanno portato a termine nei giorni scorsi provvedendo a scarcerare lo straniero e imbarcarlo con scorta apposita sul volo diretto nel suo paese di origine.