Furti e rapine in serie: straniero espulso

È responsabile di numerosi furti in tutta la provincia di Venezia, in particolare ai danni di negozi ed esercizi commerciali tra Mestre e Marghera. La polizia ieri ha accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo un cittadino tunisino, irregolare in Italia, colpito da provvedimento di espulsione.

Nei suoi confronti il questore già a febbraio aveva emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Venezia per la durata di tre anni, «evidenziandone le numerose segnalazioni a carico per furti, rapine, false attestazioni a pubblico ufficiale e in materia di stupefacenti», spiegano dalla questura. Inoltre, era stato segnalato per alcuni episodi di molestie ai danni di clienti di un negozio di un centro commerciale di Marghera, fatto che aveva suscitato allarme sociale. Ieri, alla vista degli agenti della squadra volanti, ha tentato sdi scappare ma è stato rintracciato nei pressi di alcuni stabili abbandonati di via dell’Elettricità.

