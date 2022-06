Morta Susanna Piccolo, anima del tennis mestrino

«Susanna Piccolo non è più fra noi: per il tennis e per lo sport Veneto una dolorosissima ferita, una grave perdita». Così il Tennis Club Mestre si unisce al dolore della famiglia di Susanna, morta nelle ore scorse al termine di una lunga malattia. Mestrina doc, molto legata alla sua città, aveva fatto parte delle compagnie dei "fioi", ventenni negli anni Ottanta, che frequentavano e animavano piazza Ferretto.

Il suo nome era legato in particolare agli ambienti dello sport. Era stata tennista ad alti livelli e, nel 2010, aveva aperto il negozio specializzato Tennis3, dapprima con una piccola sede in viale Garibaldi e poi spostandosi in via Martiri della Libertà. Il punto vendita era nato proprio dalla grande passione di Susanna, con trascorsi da campionessa italiana di doppio (nel 1974) e di singolo e doppio (nel 1975).

Maestro nazionale e consigliere regionale della FIT, ha istruito tante generazioni di giovani lasciando in loro indelebili tracce del suo insegnamento e del suo entusiasmo, sia nel campo sportivo che in quello umano. «Per tutti noi - scrivono il presidente e il consiglio direttivo del Tc Mestre - Susanna è stata una cara amica».

Susanna Piccolo lascia il marito Tiziano e due figli, Marco e Lorenzo, che l'hanno accudita fino alla fine. A loro, conclude il messaggio degli amici del Tennis Club, «le più sentite condoglianze ed un affettuoso, caro, abbraccio da tutti i soci». La data del funerale per il momento non è nota. Sarà comunicata nelle prossime ore.