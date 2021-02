Covid, domani a Mestre tamponi rapidi gratuiti ai cittadini

L'iniziativa in piazzale Donatori di Sangue dalle 16 alle 19

Screening per il contrasto della pandemia: domani, sabato 27 febbraio, in piazzale Donatori di Sangue a Mestre, sarà possibile sottoporsi a tampone di terza generazione. Dalle 16 alle 19, infatti, sarà allestito un gazebo dove operatori qualificati sottoporranno a test gli interessati, previa acquisizione di consenso informato. Si tratta di un'iniziativa gratuita che coinvolge l'Ulss 3, l'assessorato regionale alla Sanità e l'amministrazione comunale, nell'ambito del "Progetto di Screening per il contrasto alla diffusione di COVID-19 nei contesti di socializzazione".

Tamponi rapidi alla cittadinanza in centro a Mestre

L’iniziativa, ideata in un’ottica di prevenzione e promozione della salute, ha l'intento di valutare la circolazione virale soprattutto nelle fasce di popolazione socialmente attive attraverso tamponi nasali rapidi di terza generazione. Il team sanitario sarà composto da medici specializzati, da medici allievi della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e da tecnici di laboratorio. In caso di positività il diretto interessato sarà subito informato e sottoposto a ulteriore tampone, stavolta molecolare. Saranno sul posto anche oltre dieci volontari dei Gruppi comunali di protezione civile, che gestiranno l'allestimento e la logistica necessaria.