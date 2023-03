Una targa per onorare Quarantotto e far emergere nuovi talenti

Il modo più bello per ricordare e far conoscere alle nuove generazioni un grande musicista mestrino, come Lucio Quarantotto, scomparso nel 2012 in circostanze tragiche a 57 anni, e insieme un'occasione per mettere in vetrina i talenti più promettenti della nostra Città e del suo territorio. Nasce con questi obiettivi, grazie all'organizzazione di “Musicaserenissima”, “ La Semicroma” e “Mestre Mia”, e il sostegno del Comune di Venezia, la rassegna musicale “Targa Lucio 48”.

L'iniziativa è stata presentata venerdì al Candiani, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, con la presidente della Commissione Cultura del Comune, Giorgia Pea, i suoi ideatori: il critico musicale Michele Bugliari e gli amici e collaboratori “storici” di Quarantotto, ovvero Piercarlo D'Amato e Francesco Sartori (che essendo autore con Lucio della celeberrima “Con te partirò”, condivideva, con lui, scherzosamente, il nomignolo di “lo sconosciuto più famoso al mondo”). «È proprio il caso di dire – ha commentato la presidente Pea - parlando di questa rassegna,“finalmente”. Un'iniziativa che non solo promuove la musica d'autore, dando visibilità ai giovani artisti del nostro territorio, ma offre anche un'ulteriore occasione di promozione per Mestre: l'auspicio è quindi che questa esperienza venga ripetuta nei prossimi anni e acquisti un respiro sempre più ampio, non solo nazionale, ma anche al di fuori dei nostri confini».

Alla prima edizione del premio potranno partecipare musicisti (singoli o band) che abbiano compiuto (al 12 maggio 2023) i 16 anni e risiedano nella Città metropolitana. Le domande, che dovranno essere presentate entro il 31 marzo, dovranno contenere due registrazioni audio: una di un proprio brano inedito, di non oltre 4 minuti, cantato in italiano, e l'altra di una canzone, rivisitata, di Lucio Quarantotto. Entrambi i brani saranno poi suonati dal vivo dagli 8 musicisti che saranno scelti dalla Commissione artistica del premio, nella serata finale, in programma il 12 maggio alle 20.30, al Candiani. La “Targa 48” verrà infine assegnata a: migliore canzone originale, miglior testo originale, miglior arrangiamento su testo originale, miglior interpretazione di un brano di Quarantotto.