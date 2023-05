Svolta sulla cultura al Candiani per coinvolgere la città

Il Comitato Progetto Comune torna a coinvolgere la città sui temi più sentiti con una tavola rotonda, il 17 maggio alle 17.30, intitolata: "La cultura a Mestre. Riflessioni, idee e proposte". L’evento avrà luogo nella sala conferenze al IV piano del centro culturale Candiani a ingresso libero.

«Un incontro corale per ascoltare, pensare, proporre una possibile programmazione culturale annuale, organica, diffusa, di ampio respiro e di produzione mestrina, fatta da professionisti locali nei luoghi della città ma anche in altri da riqualificare e di cui Mestre è ricca», commenta la presidente del comitato Maria Laura Faccini. Un incontro trasversale, non di parte, spiega la presidente, lontano da ideologie, partendo da ciò che esiste già, senza accontentarsi del mero ruolo di spettatori di una programmazione che non comprenda esigenze, richieste e risorse professionali anche della terraferma.

«Un’occasione nuova e propositiva per creare un’idea di cultura autoctona e inclusiva con eventi, mostre e occasioni create per Mestre - continua Faccini - Fra i relatori ci sono: Michele Bugliesi, presidente Fondazione di Venezia, Giorgia Pea, presidente Commissione Cultura del Comune, Mauro Pizzigati presidente dell'associazione Amici della Musica di Mestre, Giuseppe Saccà, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale». Sono previsti interventi di altri protagonisti del mondo culturale, sociale, imprenditoriale e politico tra i quali Maurizio Franceschi di Confesercenti, il consigliere comunale della Lista Verde Progressista Gianfranco Bettin, l'attore e direttore artistico Mario Esposito, monsignor Fausto Bonini, il presidente dell'associazione "Giovani per l'umanità" Prince Howlader e altri.