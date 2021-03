Tensione sull'autobus 8E, interviene la polizia

Lunedì un autista aveva dovuto fermare il 6E, diretto verso piazzale Roma da Zelarino, per la tensione scoppiata a bordo del bus stracarico di gente, tra le 8 e le 9 del mattino. Quindi l'intervento dei carabinieri ha riportato la situazione alla normalità oltre poi all'arrivo di un mezzo di rinforzo a caricare parte dei passeggeri a bordo. Martedì sera invece un conducente ha fermato l'8E, delle 19.15, partito da piazzale Cialdini a Mestre in ritardo, e diretto a Treviso.

Una donna salita sul Terraglio ha iniziato a inveire contro l'autista per via dei minuti trascorsi ad attendere la corsa, continuando ripetutamente a scaricare la rabbia rivolgendogli frasi pesanti. La passeggera non avrebbe smesso neppure di fronte alla richiesta esplicita dell'autista di non disturbare la guida, ma lei avrebbe continuato fino a quando lui non ha deciso, all'altezza di Villa Salus, di fermare il mezzo, non essendo più in grado di concentrarsi, e di chiamare la polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno allora fatto scendere la signora dal mezzo chiedendo al conducente di riprendere pure la marcia. Il mezzo è ripartito dopo circa un quarto d'ora.