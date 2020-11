Tentano due furti in pochi minuti, arrestati due giovani ladri

Approfittando del fatto che, a quell'ora, visto il coprifuoco in giro non c'era nessuno, hanno cercato di forzare un'auto per rubare ciò che c'era all'interno. Due giovani ladri, martedì sera intorno alle 23, sono stati interrotti dalla polizia, intervenuta dopo la segnalazione di una guardia giurata.

I due, un italiano e un tunisino, dopo il tentativo sulla macchina si sono spostati verso un bar nelle vicinanze, in via Giardino a Mestre, e hanno cercato di infrangere la vetrina. Proprio in quegli attimi sono arrivati gli agenti della squadra volanti che li hanno bloccati. Entrambi sono stati arrestati e mercoledì mattina il giudice li ha condannati a un anno e sei mesi di carcere ciascuno. Entrambi sono stati anche multati per la violazione del Dpcm che impone il coprifuoco.

Nelle ultime ore, è stata arrestata anche una donna di 48 anni a Cannaregio, che deve scontare undici mesi di carcere per due rapine commesse nel 2018.