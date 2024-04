Proseguono i lavori per la casa di comunità: terminate le demolizioni in via Cappuccina

Sono terminate senza imprevisti le opere di demolizione della palazzina ex Ced, la struttura dismessa da tempo in via Cappuccina a Mestre, dove sorgerà la nuova casa della comunità. Gli interventi, che prevedono anche la riorganizzazione dello stabile principale attualmente in funzione, sono finanziati per quasi 7,3 milioni di euro, una quota dei quali provenienti dalla missione del Pnrr dedicata alla sanità.

In questi giorni i lavori proseguiranno con lo stoccaggio e l'asporto delle macerie, così da liberare l'area per le lavorazioni come da progetto. La fase successiva prevede l'escavo delle fondamenta della vecchia palazzina e la realizzazione di quelle della struttura completamente nuova che sorgerà al posto dell'edificio abbattuto. Il nuovo fabbricato, a pianta rettangolare di 28 per 13,5 metri, si svilupperà su quattro piani, per un'altezza totale di 16 metri. La superficie utilizzabile sarà di 1100 metri quadri, e sul tetto è previsto un impianto fotovoltaico di 34 kW di potenza.

Intanto, l'attività di sanità territoriale prosegue regolarmente negli spazi fronte strada: la sede distrettuale, in cui, come anticipato, sono previsti lavori di ammodernamento e ristrutturazione, non sarà toccata dal cantiere se non a primavera avanzata, quando si avvierà l'intervento per l'adeguamento antisismico: da lì in poi - indicativamente dal mese di luglio -, per le necessità di cantiere verrà trasferito nella sede distrettuale di Favaro Veneto il servizio di Fisioterapia, unica tra le attività di via Cappuccina che modificherà la propria offerta all'utenza durante i lavori, che saranno comunque compiuti entro il 2026.