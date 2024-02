Trambusto con la polizia locale, straniero tira fuori una catena. Bloccato

Polizia locale, volanti della questura e militari dell'esercito concentrati venerdì sera in zona "ottagono", dov'è spuntata una catena. Le segnalazioni di degrado, liti continue, bivacchi, violenza e spaccio non si contano più da queste parti, tra via Cappuccina, le laterali, Corso del Popolo fino a via Torino, a partire da via Piave e la stazione di Mestre. È il "quadrilatero" nel mirino della sicurezza che poi prosegue fino a Marghera.

La polizia locale venerdì sera ha passato al setaccio via Aleardi, dove c'è chi non esce di casa dal tardo pomeriggio in poi perché non sa cosa aspettarsi dai volti che frequentano la zona. Tra le 20 e le 21 gli agenti hanno individuato quattro stranieri che piantonavano il marciapiede. Alla richiesta dei vigili di allontanarsi e lasciare libero il passaggio quelli hanno iniziato a ribellarsi. Ne è nato un trambusto durato finché un nigeriano del gruppo ha tirato fuori una catena, in modo che i vigili la vedessero. A quel punto, dall'altra parte della strada, si sono mossi per andare in supporto ai colleghi sia i poliziotti con due volanti che un gruppo di militari dell'esercito. L'area è stata circondata e il nigeriano con la catena, assieme agli altri, dopo l'identificazione è stato fatto allontanare.

I residenti lamentano spaccio e consumo in molte laterali di via Cappuccina, come via Tasso, via Gozzi, via Parini, e la polizia locale stava giusto controllando la situazione quando in via Aleardi ha incontrato gli stranieri. Tutta la scena, l'alterco e poi la perquisizione del nigeriano sono stati fotografati e filmati dall'alto dai residenti. In questa settimana di controlli i servizi straordinari della questura di Venezia hanno passato al setaccio Mestre e Marghera idenficando più di 200 persone e verificando decine di attività e i clienti all'interno.