A Mestre centro e Marghera più di un residente su quattro è straniero

Il cambiamento sociale avvenuto a Venezia negli ultimi vent'anni ha trasformato la città. Lo dicono i numeri. «A Mestre centro e a Marghera più di un residente su quattro è straniero». Questi i dati del secondo approfondimento della Fondazione Pellicani all’interno del focus su “Giovani, Base Sociale e Mercato del Lavoro” realizzato nell’ambito del progetto Ri-Pensare Venezia.

Guardando all’intero Comune, dal 2002 al 2022 l'apporto demografico dei residenti stranieri è cresciuto del 613% passando da circa 5 mila e 700 abitanti agli attuali 40 mila e 500. Di fatto, se nel 2002 rappresentavano appena il 2,1% della popolazione totale, ora sono il 16%. Nello stesso arco di tempo gli abitanti totali sono calati del 5,9%. Anche rispetto a dieci anni fa l’incremento dei residenti stranieri è tutt’altro che irrilevante: più 24% dal 2012 al 2022, ovvero 7.876 abitanti in più.

Terraferma

Guardando alle singole aree del Comune emergono importanti differenze. In centro storico i residenti non italiani sono 6.100, rappresentano l’8,1% della popolazione e sono cresciuti del 136% negli ultimi 20 anni e diminuiti dell’1,7% negli ultimi 10. In terraferma la situazione è ben diversa. Gli stranieri sono poco meno di 34.400 e rappresentano dunque un quinto degli abitanti di Mestre. Il loro numero è salito di oltre il 1000% negli ultimi 20 anni e del 30% dal 2012.

Il record di presenza straniera di tutto il Comune spetta a due quartieri, Mestre centro e Marghera, le aree più comode per raggiungere il centro storico e Fincantieri. A Mestre i residenti stranieri sono oggi più di 13.200, e rappresentano il 26,4% della popolazione che vive in quella zona. Il loro numero è aumentato di circa l’840% rispetto al 2002 e del 35,8% dal 2022. A Marghera gli stranieri residenti sono 7.758, il 27,5% degli abitanti, con un aumento del 1.667 % sul 2002 e del 31,7% sul 2022. Dinamiche ben diversi rispetto ad altre aree della terraferma, come Favaro, dove rappresentano il 10% della popolazione, Carpenedo-Bissuola (13,4%), Zelarino-Trivignano-Cipressina (15,1%) e Gazzera Chirignago (16,4%).

I lavori

In base alle analisi della Fondazione Pellicani questa crescita dei residenti stranieri è legata alla fisionomia assunta dal mercato del lavoro veneziano. Turismo e Fincantieri calamitano per lo più lavoro “povero”, dequalificato e precario che trova manodopera fra gli occupati stranieri. In pratica, per la Fondazione, il trend demografico è strettamente legato alla vocazione economica della città. Analizzando le professioni più richieste e i settori che assumono di più nell’ultimo anno è facile notare dove si concentra la maggior parte di stranieri.

Negli ultimi 10 anni, dicono i dati dell'approfondimento, sono state oltre 175 mila le assunzioni di stranieri come camerieri di ristorante (50 mila), facchini (35 mila), camerieri d’albergo (25 mila), cuochi (10 mila), personale non qualificato nella ristorazione o nei servizi di pulizia (38 mila). In alcuni di questi lavori la percentuale di assunzioni di stranieri ha superato il 40% del totale, raggiungendo picchi del 60% (personale non qualificato nei servizi di ristorazione). Nei due settori turismo e industria (Fincantieri), la comunità più coinvolta è quella bengalese che registra il record di residenti non italiani: 7.858 (+52% dal 2007).

Conseguenze sociali

Le ricadute di questo fenomeno possono essere molteplici. Un esempio, secondo Fondazione Pellicani, è quello legato alla scuola, con classi che arrivano a contare quasi il 90% di studenti stranieri e in prospettiva, come dicono le recenti previsioni elaborate da Fondazione Nord Est per il Veneto, la necessità di immigrati nel mondo del lavoro sarà sempre maggiore. A Venezia significa una richiesta di circa 17 mila nuovi lavoratori stranieri nel 2030 e 70 mila entro il 2040, e un aumento della popolazione straniera di 34 mila persone nel 2030 e di 137 mila nel 2040.

Esempi

«L’obiettivo non può che essere quello di cercare un maggiore equilibrio nella base sociale della città, favorendo politiche volte all’integrazione. Al contrario non potrà che crescere il degrado e quel senso di abbandono che percepiamo quotidianamente. Quindi è necessario puntare su una diversificazione dei lavori, sapendo che al fianco delle professioni dequalificate necessarie, vanno incentivati e sviluppati lavori a più alto valore aggiunto. Come si può raggiungere tale risultato? - Si chiede la Fondazione -. Attivando politiche economiche, sociali e culturali che rendano attrattivo il territorio veneziano». Alcuni esempi virtuosi sarebbero la Route 128 a Boston, la Silicon Valley e Poble Nou a Barcellona. Questi luoghi hanno scelto di unire i diversi poli di attrazione: le università hanno attratto studenti collaborando con grandi imprese. Gli stessi studenti poi si sono stati cercati da quelle imprese che avevano bisogno di personale qualificato.