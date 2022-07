Pugno duro del questore, chiusi tre locali nel quartiere Piave

Per ordine del questore di Venezia Maurizio Masciopinto, verso le 20 di martedì sera sono scattati i sigilli in tre locali pubblici del quartiere Piave a Mestre. Gli esercizi sono finiti nel mirino della polizia di Stato per via delle segnalazioni e delle informazioni raccolte dalle forze dell'ordine e che hanno portato a considerarli luoghi di ritrovo di persone pregiudicate e pericolose. I sigilli sono scattati, per 15 giorni, al bar "Girasole" di via Aleardi, al "Best Service" (ex bar Galliano) di via Piave, e alla "Pizzeria Heart" di via Gozzi. Il primo di questi locali era già finito nel mirino delle forze di polizia a fine luglio del 2017. All'epoca a chiudere il bar era stato il questore Vito Gagliardi per motivi di ordine pubblico, con le attività dell'esercizio sospese per una settimana.

Il provvedimento di martedì è scattato verso le 20, nell'ambito dei controlli sul territorio fatti dalla polizia e in base alle direttive del dipartimento della sicurezza pubblica. Numerose volanti sono state viste passare dalle gente e dagli atleti in quel momento impegnati nell'evento sportivo in via Piave a quell'ora. Domani alle 17 è prevista una commissione consiliare con sopralluogo al sottopasso della stazione, che è diventato il luogo simbolo dello spaccio e della violenza in terraferma. È previsto l'arrivo di vari comitati che manifesteranno a sostegno delle loro aspettative e delle loro richieste alle istituzioni.