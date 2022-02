Vanno a fare i controlli e trovano l'anziana senza vita

L'hanno trovata morta i carabinieri che andavano a casa sua, in via Lorenzo Mascheroni a Mestre, ogni giorno per controllare la permanenza dell'anziana ai domiciliari. Per G.S., l'81enne che domenica 30 gennaio ha colpito alla testa con un martello la figlia 56enne A.S., era stata disposta la custodia in casa. E dentro a quelle mura era rimasta la donna, forse a pensare e ripensare al dramma famigliare che si è consumato proprio in quell'abitazione, dove per anni aveva convissuto con la figlia, impiegata dell'Enel e madre di una giovane 26enne che ogni tanto si recava in quella piccola palazzina a far visita a mamma e nonna.

Con il Covid le cose erano diventate più difficili. La coabitazione forzata di madre e figlia, la divergenza di vedute sulla vaccinazione, lo smart working quotidiano dell'impiegata. Tutto forse a esasperare un clima non facile o a rompere un equilibrio fragile, anche se per tutti le donne erano persone tranquille e molto legate tra loro. Quella domenica a dare l'allarme era stata proprio la figlia A.S., verso ora di pranzo. Ferita e sanguinante si era precipitata in strada e aveva citofonato ai vicini chiedendo aiuto dopo l'aggressione del tutto inattesa dell'anziana madre, che l'aveva colpita 3 volte con una mazzetta prima di finire agli arresti.

Quando i carabinieri della compagnia di Mestre nei giorni scorsi sono tornati a casa dell'81enne per i controlli quotidiani, stranameente la donna non aveva aperto e neppure risposto. Così i militari hanno pensato che fosse uscita o si fosse sentita male. Quando hanno aperto la porta dell'abitazione, per capire cosa fosse accaduto in via Mascheroni, hanno trovato G.S. priva di vita all'interno con delle ferite sul corpo. Tutto farebbe pensare a un gesto estremo della donna che forse non ha retto alla consapevolezza di aver fatto del male alla figlia. Saranno verifiche successive delle forze dell'ordine a chiarire con certezza le circostanze della sua morte in casa.