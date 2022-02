Anziana in stato confusionale soccorsa nei pressi della tangenziale

Camminava, in uno dei momenti più trafficati della giornata, all'altezza dello svincolo per la Castellana nei pressi della tangenziale di Mestre, mettendo a serio rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella dei veicoli in transito. Non sono serviti a nulla i colpi di clacson di mezzi pesanti e auto che sfrecciavano di lì e cercavano di metterla in guardia: sono stati gli agenti della polizia metropolitana, ieri pomeriggio attorno alle 16.30, a mettere in salvo un'anziana signora, in evidente stato confusionale, notata al rientro da un servizio esterno.

Gli agenti, non appena l'hanno adocchiata tra linea di demarcazione della carreggiata e guardarail, hanno accostato e sono scesi dal veicolo di servizio per soccorrerla. La donna era inconsapevole di dove fosse e soprattutto di quale fosse la propria destinazione. Accolta in auto, è stata accompagnata nella sede della polizia metropolitana di Marghera, nell'attesa dei sanitari del 118, che l'hanno preso in cura. Pare che l'anziana si fosse allontanata dalla struttura nella quale era ospitata.