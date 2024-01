A piedi in tangenziale sulla corsia di sorpasso, giovane messo in salvo

Entra in tangenziale a piedi e percorre oltre 500 metri tra le corsie in balìa del traffico. Pericolosa passeggiata, interrotta, fortunatamente senza alcuna conseguenza, da alcuni automobilisti, con il pedone messo in sicurezza e assistito dal personale di Cav e della polizia stradale.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 9 gennaio, sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Trieste: le telecamere hanno rilevato un’improvvisa anomalia del traffico, con rallentamenti all’altezza del km 11, poco dopo la rampa che immette dalla rotatoria Marghera. A provocarlo un giovane a piedi, in stato confusionale, che stava camminando pericolosamente lungo la corsia di sorpasso. Subito sono scattate le procedure di emergenza, con il centro operativo di Cav che ha segnalato il pericolo ai veicoli in avvicinamento attraverso i pannelli a messaggio variabile e contestualmente ha attivato la chiusura dinamica delle corsie della tangenziale, in funzione dei movimenti del ragazzo in carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti e un motociclista a proteggere il pedone, accompagnandolo in zona di sicurezza nella piazzola di sosta più vicina, subito raggiunti dal personale del servizio viabilità di Cav, che ha preso in consegna il giovane, tranquillizzandolo e mettendolo a proprio agio fino all’arrivo delle pattuglie della polstrada. Lo stesso personale ha poi provveduto a contattare i familiari del ragazzo e organizzare il ricongiungimento. Non si sono registrati particolari disagi al traffico.