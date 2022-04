Uomo trovato morto nel giardino esterno della Casa dell'Ospitalità

Quando i carabinieri sono arrivati, il corpo era a terra, avvolto dalle coperte. Non c'era già più niente da fare per M.H., cittadino egiziano di 40 anni. Il ritrovamento è avvenuto oggi, 13 aprile, all'ora di pranzo in un luogo appartato di un giardino esterno alla Casa dell'Ospitalità di via Santa maria dei Battuti a Mestre.

L'uomo risulta essere senzatetto e sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri. Sul posto, oltre ai militari, è intervenuto anche il medico legale, che ha escluso una morte violenta. La vittima potrebbe essere stata colpita da un malore ma sarà un'eventuale autopsia a stabilire le cause del decesso.