Momenti di gioia ed allegria questa mattina, per i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, alla presenza in corsia dei carabinieri di Mestre e del reparto Cites.

In occasione delle festività Pasquali, una rappresentanza dell’Arma ha voluto far sentire la propria vicinanza ai bambini costretti a trascorrere in ospedale questi giorni, consegnando loro uova pasquali e piccoli gadget, quali gli album dei “carabinieri da colorare”, righelli, matite colorate e puzzle. Un piccolo gesto che oramai da anni si rinnova, anche in occasione.