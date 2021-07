Ulss 3, da oggi vaccini per 170 persone senza fissa dimora

È partita questa mattina, nei locali adiacenti alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in via Aleardi a Mestre, la campagna vaccinale per i senza fissa dimora.

Vaccini ai senza fissa dimora

Al via delle operazioni era presente l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «È una giornata importante - ha detto, rimarcando il ruolo fondamentale di Caritas e Ulss 3 - perché grazie a un impegno corale la campagna vaccinale arriva a coprire una fascia di popolazione che rischiava di rimanere fuori dai radar. Un'operazione complessa che ha richiesto l'impegno di intercettare, convincere e spiegare alle persone meno fortunate perché è importante venire qui e sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Ringrazio i volontari della Caritas, il personale Ulss 3 e gli operatori del Comune e della Protezione civile che si sono messi a disposizione per questa operazione».

L'attesa e il flusso di ingresso sono gestiti negli spazi esterni della parrocchia. Il tampone e la somministrazione dei vaccini saranno effettuati all'interno di due ambulatori mobili dell'Ulss 3 Serenissima. Sono state individuate ed invitate a ricevere il vaccino 170 persone.