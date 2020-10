Imbrattata dai vandali la sede della senatrice Orietta Vanin

«Minacce e intimidazioni non fermeranno il mio lavoro». È questo il commento della senatrice del Movimento 5 Stelle Orietta Vanin all'indomani del vandalismo che ha interessato la sede del suo ufficio di via Caneve a Mestre.

Ignoti hanno imbrattato le vetrate scrivendo con una bomboletta: «Italia = provincia cinese. Grazie Conte» e, accanto, la parola «mafia». «Continuerò a rappresentare le richieste dei cittadini, a lavorare per la difesa di Venezia e a cercare di mantenere il più possibile alta l'attenzione su tutto il territorio in difesa dei diritti umani, e della salvaguardia dell'ambiente - dice Vanin -.Le minacce personali, le intimidazioni che costantemente ricevo e da ultimo i danni di questa notte alla sede di Mestre in cui lavoro, non spegneranno la mia voce e la mia attenzione verso la mia città e il mio territorio». Già in passato la senatrice aveva ricevuto altre intimidazioni.