Verifiche sui bus elettrici concluse. Martini: «Non bastano». Sambo: «Commissione straordinaria»

La verifica sugli autobus elettrici è terminata. I dati sono in ordine ma per ora i mezzi non ripartono. Giovedì è stata consegnata al Comune la relazione su sei dei diciannove bus accertati nelle officine "Maggiolo" di Malcontenta e "Sar.Va Trucks" di Dese e ora la parola passa dalla Commissione tecnica di valutazione che ieri pomeriggio si è riunita in Carbonifera a Mestre, al Comune. I mezzi sono quelli acquistati dalla società "La Linea" un anno fa, che ha il dieci per cento dell'appalto Actv del trasporto pubblico come previsto dalla legge. Durante le prove sono sempre stati presenti sia i tecnici della società La Linea che quelli del Comune, mentre i referenti di Yutong, arrivati da Zhengzhou in Cina, martedì e mercoledì hanno estrapolato i dati dei loro bus dal cloud gestito da Amazon che è a Francoforte.

L'interrogazione

«È possibile che i tre attori principali che sono sotto la lente della magistratura, Comune, ditta che ha acquistato i bus e rivenditori cinesi siano coloro che decidono se i bus possono circolare in sicurezza?», commenta in merito il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!"). «A noi sembra che il principio di precauzione che ha tolto i bus dalla circolazione debba continuare a funzionare. A questo punto diventa fondamentale la risposta all’interrogazione che abbiamo presentato e che chiede, tra le altre cose, se il Comune, all’atto dell’affidamento del servizio ai bus cinesi, fosse a conoscenza dei sistemi di allerta dei bus che potrebbero essere, assieme alla mancata manutenzione del cavalcavia, la causa degli incidenti».

La commissione d'indagine

Il partito Democratico chiede una commissione straordinaria d'indagine. «È utile a verificare la situazione della rete viaria del Comune, di ponti e viadotti, dell’analisi del piano delle manutenzioni programmate dall’Ente e dagli eventuali altri gestori di tratte che interessano il territorio comunale», affermano Monica Sambo, segretaria Pd e Giuseppe Saccà capogruppo in Consiglio comunale. Un accertamento che per Sambo e Saccà si deve integrare, all’interno dei lavori in commissione, con un’analisi delle condizioni dei mezzi delle società in servizio per il trasporto pubblico locale. «È necessario che le istituzioni, a partire dal Consiglio comunale, diano un chiaro segnale di trasparenza e chiarezza nei confronti dei cittadini che tutti i giorni utilizzano le infrastrutture viarie e i mezzi, e hanno il diritto di farlo in totale sicurezza e tranquillità».