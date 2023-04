Attacco sede FdI di via Fradeletto: vetrine frantumate e tentata effrazione

Due colpi di spaccata alle vetrate e una scritta nera a imbrattare il vetro, "fasci assassini", sono stati trovati nella sede provinciale e regionale di Fratelli d'Italia in via Fradeletto a Mestre, sabato mattina. A dare l'allarme il vicinato che ha avvisato anche gli esponenti politici locali di FdI tra i quali il senatore Raffaele Speranzon, il consigliere comunale Enrico Gavagnin e il consigliere di Municipalità di Mestre Fabio Raschillà, la capogruppo FdI in Consiglio comunale Maika Canton.

La polizia intervenuta nell'immediato con le volanti della Questura e subito dopo per le indagini e i rilievi con la Scientifica e la Digos, insieme ai carabinieri, ha transennato ed eseguito i rilievi, raccogliendo tracce e testimonianze e tutto quanto può essere utile a risolvere rapidamente l'identificazione dei responsabili del gesto. «Un attacco alla democrazia - ha commentato il senatore Speranzon - Uno sfregio che non ci intimidisce. C'è stato un tentativo di sfondamento e un imbrattamento. Avevamo avuto qualche avvisaglia durante la campagna elettorale quando i cartelloni elettorali con la foto di Giorgia Meloni in viale Garibaldi furono ricoperti di scritte e simboli fra cui la stella a cinque punte. C'è un clima che rischia di portare all'odio politico». Sono all'opera le forze di polizia per accertare l'accaduto.

Sul fatto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Solidarietà a Fratelli d'Italia - afferma - Il dialogo, il confronto politico non passa certo per le scritte sui muri vergate da mani anonime». «Si tratta di un gesto vigliacco che va condannato con fermezza», dice il coordinatore veneto di FdI, Luca De Carlo. «Un gesto vigliacco e codardo che condanniamo fermamente», le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.