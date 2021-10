Anziana travolta da un furgone, è in gravi condizioni

L'incidente mercoledì pomeriggio in via Ca' Rossa a Mestre

/ Via Ca’ Rossa

Una donna di 83 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio a Mestre, lungo via Ca' Rossa.

La donna, P.P., secondo una prima ricostruzione della polizia locale, stava camminando all'altezza della fermata del tram Volturno, quando è stata travolta dal veicolo, guidato da M.R., 32enne di Mestre. Non è chiaro, al momento, se stesse attraversando sulle strisce pedonali. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica in queste ore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, che ha trasportato la signora all'ospedale, dove si trova in prognosi riservata.