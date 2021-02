Pusher sorpreso a spacciare eroina e arrestato in via Carducci

Operazione della polizia locale in centro a Mestre. In manette un 33enne

Un episodio di spaccio è stato osservato in diretta dagli agenti della polizia locale, che al termine delle operazioni hanno arrestato un 33enne albanese. È successo ieri pomeriggio in via Carducci, a Mestre. L'uomo, che si trovava alla fermata del bus, è stato visto mentre consegnava ad una coppia di clienti due involucri, ricevendo i soldi in cambio.

A quel punto sono piombati su di loro gli agenti del Nucleo cinofilo e del pronto intervento. Il pusher ha cercato invano di disfarsi della droga che aveva con sé, 15 dosi di eroina, mentre altre 6 dosi gli sono state trovate nel giubbino assieme a 215 euro in contanti. Altre modiche quantità di cocaina e hashish si trovavano nella sua abitazione, a Spinea.

Lo spacciatore, finora senza precedenti, è stato arrestato e trasferito per la notte nelle camere di sicurezza della polizia locale al Tronchetto, in attesa della direttissima. Sia lui che i due acquirenti sono stati multati e sottoposti a daspo.