Mestre, chiusa via Circonvallazione: traffico nel caos

Traffico nel caos a Mestre venerdì pomeriggio, 4 novembre. A partire dalle 15 circa si è resa necessaria la chiusura di via Circonvallazione, all'altezza della rotatoria incrocio con via Einaudi. La deviazione è stata imposta per permettere ai soccorritori di intervenire per placare una persona che stava dando segni di squilibrio. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale assieme ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, che hanno predisposto un dispositivo di salvataggio nell'eventualità che la persona si lanciasse nel vuoto.

Trattandosi di una delle strade più trafficate di Mestre, la circolazione è andata in tilt, con incolonnamenti in tutta la zona e anche lungo il Terraglio. Tutti i veicoli, compresi gli autobus dell'Actv, sono stati deviati su percorsi alternativi. L'emergenza è durata quasi due ore, fino a che la persona è stata riportata alla calma. La strada è stata riaperta attorno alle 17.