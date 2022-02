Via Piave, dalla Municipalità la richiesta di un presidio fisso di polizia locale

Via Piave a Mestre è sempre nell'occhio del ciclone per i fatti continui di microcriminalità: rapine, furti, scippi e lo spaccio intorno alla zona della stazione e del parco. «Siamo preoccupati per la nuova recrudescenza dei feenomeni - commentano i consiglieri di Municipalità del gruppo Verde Progressista di Mestre Carpenedo, Antonino Marra e Luciano Zennaro -. Si tratta dell’ennesima pagina di un’emergenza-sicurezza che in questi ultimi anni, nonostante i proclami e le promesse dell'amministrazione comunale, è andata sempre più aggravandosi. Da tempo facciamo concrete proposte di contrasto al fenomeno della criminalità, quali, ad esempio, l'istituzione di un presidio fisso di polizia locale nel rione Piave».

Sul presidio di via Piave a suo tempo si era espressa l'assessore comunale alla Sicurezza Silvana Tosi in carica, scomparsa il 10 novembre scorso, impegnata sulle problematiche del quartiere a ridosso della stazione dei treni di Mestre. Tosi pensava a un incontro con il capo della polizia Lamberto Giannini e il governo, dicendosi a favore di una presenza diffusa e costante di tutte le forze dell'ordine sull'area. In attesa della nuova nomina a capo dell'assessorato, il gruppo consiliare Verde Progressista chiede che vengano messe in campo azioni, «sia per accrescere l’efficacia e l’incisività della presenza delle forze di polizia, istituendo un presidio fisso della Municipale, che incrementando le telecamere di videosorveglianza (di cui alcune nelle vie “cruciali” del rione, che ne risultano a tutt’oggi sprovviste)». Il gruppo in Municipalità chiede anche di attivare politiche sociali di inclusione. «Da tempo - afferma - sono state abbandonate dall’amministrazione. Utili sono gli interventi di rigenerazione urbana per contrastare quei fenomeni di degrado e marginalità da cui spesso traggono origine gli episodi di criminalità che oggi allarmano i cittadini di Mestre».