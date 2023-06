Weekend di eventi e sport in via Piave: ritorno de “Il Miglio di Mestre” e “CorriX”

Duecento gli atleti di ogni età e categoria che questa venerdì hanno partecipato alla seconda edizione de “Il Miglio di Mestre” e di “Corri X” in via Piave a Mestre. Un appuntamento promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, tra cui Venicemarathon. La manifestazione è inserita nel cartellone di eventi promossi dal Comune “Le Città in Festa”. Tra gli ospiti anche il sindaco Luigi Brugnaro e il vicesindaco, Andrea Tomaello.

"È bello vedere il quartiere Piave che si riappropria della strada e la gente dei suoi spazi - ha commentato Brugnaro che ha dato il via alla non competitiva dei 10 chilometri e alla prima gara dei ragazzini - Due eventi sportivi che vogliono creare socialità per allontanare il degrado da uno dei quartieri più difficili della città. È necessario creare aggregazione e lo si può fare soprattutto attraverso iniziative sportive e con tanti giovani che ho visto presenti e in gara per correre e divertirsi insieme. Questo è il senso dello sport», ha concluso il primo cittadino, ringraziando gli organizzatori per l’impegno nella realizzazione dell’evento dal forte valore sociale.

Presente alla partenza anche il vicesindaco, Andrea Tomaello. «Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, a quelli che hanno corso e a quelli che sono scesi in strada o si sono affacciati alle finestre per far sentire la loro presenza e incitare i corridori. Con questo evento di sicuro non risolveremo definitivamente il problema nel quartiere Piave, ma vogliamo dare un segnale, vogliamo cambiare la narrazione che ruota attorno a questa zona, non solo eventi negativi ma far scoprire le bellezze e far vivere la nostra città con orgoglio. Con gli eventi, con lo sport e la cultura, con la partecipazione, con tante persone di buona volontà che al posto di lamentarsi partecipano, continueremo su questa strada».