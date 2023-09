Al parco Tasso quattro telecamere per la videosorveglianza riportano la sicurezza

La sorveglianza verrà aumentata nel giro di una settimana con l'installazione di quattro nuovi occhi elettronici collegati alla Smart control room. Saranno tutti all'interno del parco Tasso a Mestre, che infatti resterà momentaneamente chiuso per consentire i lavori. Erano stati annunciati e venerdì l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, ne ha confermato la messa in opera con l'impegno di spesa di 350 mila euro quest'anno, dopo i seicentomila del biennio precedente. Una telecamera verrà posta all'ingresso di via Tasso, una all'angolo di comunicazione fra i due gruppi di giochi e le altre due sullo spiazzo più grande. «Nell'ultimo periodo, solo la polizia locale ha fatto 283 sequestri di merce venduta abusivamente in questo parco (come il carico di olio di oliva che è poi stato donato alla Caritas) oltre ad altri 45 di droga», spiega l'assessore. Com'è noto l'allarme, specie da parte dei cittadini, era iniziato proprio per il giro di compravendita di materiale rubato che ha iniziato ad attirare in quest'area degrado, spaccio, illegalità e delinquenza, oltre al consumo di droghe a ogni ora del giorno.

«Il prossimo step sarà quello di ottenere altri 500 mila euro dal Fondo Sicurezza del ministero dell'Interno - ha proseguito Pesce - per continuare a potenziare la copertura della video sorveglianza in Riviera XX Settembre, in via Verdi, in via Mazzini e in via Carducci. Un fatto importante se consideriamo che le telecamere del Comune vengono trasmesse anche alla polizia di Stato, alla guardia di finanza e al comando provinciale dei carabinieri e che l'impianto diventa elemento fondamentale in caso di indagini della magistratura». In questi mesi sono stati fatti anche venti interventi di sgombero coatto e diversi ordini di allontanamento. «Alle grate di via Cappuccina il nuovo occhio elettronico all'hotel Regit ha liberato l'area: chi stazionava si è accorto che aveva molta più probabilità di essere riconosciuto e identificato: le trasmissioni avvengono in tempo reale», ha concluso Pesce.