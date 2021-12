A Mestre arriva il villaggio del cioccolato

Sarà a Mestre la tappa conclusiva della prima parte della stagione di Art & Ciocc®, il Tour dei Cioccolatieri. L'evento itinerante dedicato al cioccolato artigianale che nei weekend da ottobre ad aprile “inonderà” di dolcezza i centri storici delle più belle città italiane, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, in largo Divisione Julia. Il “villaggio del cioccolato” sarà aperto venerdì 3 dalle 15 alle 22, sabato 4 dalle 9 alle 22 e domenica 5 dicembre dalle 9 alle 20.

Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

Art & Ciocc® è un evento di Mark. Co. & Co. e Confcommercio Mestre, con la collaborazione del Comune di Venezia che lo ha inserito nel palinsesto de “Le Città in festa”. «Si incontrano dei prodotti unici, insieme, e si gusta anche il centro addobbato per le feste – dichiara il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto –. Le varietà proposte negli stand, per la prelibatezza d'antonomasia, renderanno ancora più dolce la passeggiata nel cuore della città in questo fine settimana. È una manifestazione per cui merita esserci».