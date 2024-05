Volti travisati e bastoni in pugno: venti identificati

Volti travisati e bastoni in pugno. Una segnalazione al 113 ieri pomeriggio ha fatto scattare un controllo con una ventina di persone identificate in centro a Mestre. Non erano neanche le 18 quando alla centrale di polizia della questura è arrivata una richiesta di soccorso che dava un allarme per la presenza in Corso del Popolo di un gruppo di persone con fare minaccioso. Sembrava avessero i volti parzialmente nascosti, qualcuno di loro stringeva delle mazze di legno ed erano lì come fossero sul punto di aggredire o affrontare qualcuno.

Una riunione di persone straniere che poteva avere le premesse per lo scatenarsi di una rissa. Un'allerta che i poliziotti delle volanti hanno ritenuto fondata e meritevole di verifica al punto da organizzare un'uscita di uomini e mezzi da inviare sul posto per il monitoraggio della situazione. Il gruppo indicato è stato rintracciato e controllato. Circa una ventina di persone, abbastanza da non passare inosservate in pieno centro, sono state controllate e identificate dagli agenti, in via preventiva. Si trattava di tunisini e persone dell'est, in prevalenza. Alcuni di loro sono stati accompagnati in questura per accertamenti. Non è stata rilevata alcuna rissa né episodi violenti, sia grazie alla rapida segnalazione che per effetto del dispiegamento di polizia messo in campo per verificare al più presto ciò che stava succedendo.

È dai primi di aprile che il centro della città è zona d'attenzione per le forze dell'ordine. All'interno di una parte della comunità bengalese si è infatti aperta una faida per motivi politici ed economici che ha dato luogo a un primo episodio di tensione in strada, il primo aprile in via Allegri, e a un vero e proprio scontro violento, con feriti e contusi, alcuni giorni dopo in via Piave sempre fra gli stessi gruppi contrapposti. Le indagini della questura stanno procedendo a predisporre misure nei confronti dei responsabili, tutti identificati dalla squadra mobile e richiamati all'ordine anche dagli stessi connazionali dimodoché in seguito gli animi si sono calmati.

Nei giorni scorsi, ai primi di maggio, un altro fatto ha agitato gli animi dei residenti preoccupati per le liti che si scatenano in città fra etnie diverse. Un gruppo di ragazzi molto giovani stavolta, bengalesi e persone dell'Est Europa principalmente, si sono affrontati con qualche bastone in via Roma, laterale di Corso del Popolo e anche in quel caso qualcuno è rimasto ferito e la polizia ha identificato i protagonisti della zuffa, nella quale alcuni sono rimasti contusi. Ieri, non appena giunto l'allarme su un raggruppamento che si pensava avesse intenzione di regolare i conti con appartenenti ad altre etnie, il monitoraggio che ne è seguito ha probabilmente bloccato l'azione alle intenzioni.