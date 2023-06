Il padiglione tedesco al lavoro anche in via Piave: workshop con Csv nella Portineria di quartiere

Il padiglione tedesco della Mostra internazionale di architettura travalica i confini dei Giardini della Biennale per impegnarsi in progetti concreti di riqualificazione urbana. Gli addetti del padiglione lo avevano già fatto, instaurando fin da subito una collaborazione con il laboratorio Morion e poi con il Pandora, presso l'ex ospedale Umberto primo di Mestre. E in questi giorni, dal 18 al 25 giugno, hanno avviato assieme al Csv Venezia (Centro di servizio per il volontariato) una nuova iniziativa alla Portineria di quartiere di via Piave, sempre a Mestre: è il workshop Maintenance1:1, una sorta di cantiere di riparazione al quale partecipano anche gli studenti dell'UdK di Berlino, gli apprendisti falegnami della Deutsche Werkstätten di Hellerau e i componenti delle associazioni veneziane ETICity e Biennale Urbana.

Un'idea che rispecchia le finalità del padiglione Germania di quest'anno, che si intitola "Open for Maintenance" (aperto per manutenzione) e promuove - tramite i suoi curatori, ARCH+ e Summacumfemmer Büro Juliane Greb - i temi della cura e della manutenzione degli ambienti urbani attraverso l'impiego di materiali di scarto. In particolare, all'interno della Portineria le persone coinvolte utilizzano il materiale conservato nel padiglione tedesco per eseguire lavori di manutenzione e riparazione, nonché piccole modifiche e miglioramenti all'interno e all'esterno dell'edificio. «A prima vista non cambierà molto, fisicamente, in questa settimana - riferiscono dal Csv - tuttavia, si spera che in seguito molte piccole cose, visibili e invisibili, saranno diverse».

«Iniziative come questa - commenta la direttrice del Csv Venezia, Ketty Poles - sono l’esempio della migliore evoluzione che la realtà della Portineria di quartiere possa offrire. La cronaca ci racconta quanto quello di via Piave sia un quartiere difficile. Ma la vivacità del presidio mestrino conferma che quella delle Portinerie sociali un modello vincente da sviluppare e riproporre anche in altre zone della città metropolitana. È un progetto che sta crescendo e che, grazie all’entusiasmo, le energie e le competenze di chi lo sta portando avanti a Mestre, sta rappresentando una risposta concreta a chi vive nel quartiere ma anche al di fuori, come dimostra la collaborazione con realtà prestigiose e radicate della città storica e di tutto il resto della terraferma».

"Portinerie di quartiere. Avamposto di comunità" è un progetto di Cavv - Csv, in rete con Odv e Aps della Città metropolitana di Venezia, che propone, appunto, la realizzazione di azioni pilota innovative e sperimentali di portierato sociale. La Portineria di Mestre vede come capofila l'associazione Ada con Venezia Aps e altre associazioni locali come partner operativi e di rete. Il padiglione tedesco 2023 si propone come «un’infrastruttura produttiva», promuovendo i principi di riuso e costruzione circolare in tandem con la responsabilità sociale dell’architettura. Il progetto vuole dimostrare che «la sostenibilità ecologica è indissolubilmente legata alla questione sociale».