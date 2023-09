«Via Antonio da Mestre si è riempita di vita»: giovani e writers tornano all'ex Umberto I

«Via Antonio da Mestre si è riempita di vita». Mentre i writers erano all'opera sabato, molti giovani sono andati a vederli disegnare sui pannelli dell’Ex Umberto I: tutte immagini contro l’abbandono degli spazi in città. Quasi venti artisti e giovani cantanti locali hanno contribuito a creare una socialità diversa, vicina ai ragazzi, distante dai soliti modi di ritrovarsi al bar e nei centri commerciali, così da far vivere di nuovo i luoghi che da tempo sono chiusi.

«Chi governa la città chiude gli occhi davanti alle nostre richieste e non vuole ascoltare i nostri bisogni - dicono i giovani del collettivo Pandora - così come fa lasciando tanti buchi neri in città. Riaprendo Pandora abbiamo voluto creare un’alternativa reale ad una città svenduta al turismo e ai privati. Quest’estate abbiamo iniziato a far parlare i muri davanti all'ex Cup dell'ospedale e continueremo ad aprire Pandora con tanti momenti di socialità, cultura e arte, a cominciare dal Cinema all’aperto di giovedì alle 20. Viviamo insieme una città e un quartiere diverso».