Mestre: più zone 30 km/h, ma niente "macroarea"

Nessuna macroarea a 30 chilometri all'ora per le strade nel Comune di Venezia, semmai delle piccole zone attivate su richiesta delle municipalità o in caso di modifiche urbanistiche. Il tutto in attesa del nuovo Piano della viabilità. Lo spiega l'assessore alla Mobilità lagunare, Renaro Boraso, in merito ai provvedimenti adottati da alcune città, come ad esempio Bologna, che hanno fissato il limite dei 30 orari in centro.

«Venezia, quanto a mezzi - dice Boraso -, è interessata nella terraferma e nell'unica isola con automobili, il Lido. Sono attive 12 zone con il limite a 30 chilometri cui si aggiungono 40 vie». Altre ne potrebbero essere istituite quando sarà pronto il Pums, «ma sempre in accordo o su indicazioni delle municipalità e con il supporto della polizia locale».

In città sono state istituite anche sette zone dove vigila il telelaser, ma solo una è in funzione ogni giorno perché si va a rotazione in quelli che sono i tratti stradali più trafficati e pericolosi, in base alle statistiche sugli incidenti. «Non siamo per la logica del "compasso" - conclude Boraso -, ma per quella del buon senso. I limiti così drastici come i 30 chilometri all'ora si mettono dove servono, quindi secondo le esigenze effettive».