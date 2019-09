FOTONOTIZIA - L'alzaremi dei gondolieri in ricordo dell'11 settembre 2001

La vicesindaco Luciana Colle ha assistito mercoledì mattina davanti a Ca' Farsetti all'alzaremi dei gondolieri Vittorio Orio e Giovanni Fracassi, che, come ogni anno, hanno percorso il Canal Grande in gondola per ricordare le vittime degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Con lei anche il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Matteo Carretto, e Mike Veley.

Il ricordo

«L'undici settembre – ha dichiarato la vicesindaco - è stato un giorno che ha cambiato il corso della storia moderna. Tutti noi ci ricordiamo dove eravamo quel giorno, quando l'abbiamo saputo e come abbiamo reagito. Bene fanno Vittorio Orio e Giovanni Fracassi a omaggiarne il ricordo grazie all'alzaremi davanti a Ca' Farsetti. Proprio ieri ho avuto il piacere di rendere omaggio a Mike Veley, donandogli il simbolo della nostra città. In quel particolare frangente, in cui ha dimostrato tutta la sua forza nonostante la malattia, ho potuto apprezzare il coraggio e la determinazione a cambiare il modo di vedere le cose: è stato un insegnamento per tutti e sono felice che oggi abbia potuto presenziare all'omaggio al popolo americano».