Nuovo picco di marea giovedì: nel pomeriggio acqua alta a 120 centimetri

Sale ancora la marea: il picco massimo nel pomeriggio di domani, giovedì 1 novembre, dovrebbe essere raggiunto alle 16.30, sul livello di 120 centimetri (codice arancione, marea molto sostenuta), come riportato nell'ultimo bollettino del centro maree veneziano. Significa che la viabilità pedonale sarà allagata per poco meno del 30%. Dopodiché l'acqua calerà, raggiungendo quota zero verso l'una di notte. Sono dati inferiori rispetto a quelli registrati lunedì (156 centimetri, 75% della città allagata), ma è comunque bene ricordare che in casi del genere l'area di San Marco va "sotto" di parecchi centimetri, con il livello dell'acqua di poco sotto il ginocchio. Le passerelle sono regolarmente posate a terra per consentire di camminare all'asciutto. Oggi, 31 ottobre, il picco massimo (di 100 centimetri) è stato raggiunto attorno alle 16.