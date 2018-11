Actv: chiusura al traffico di via Scortegara tra Zianigo e Mirano, deviate le corse

Il servizio automobilistico extraurbano Actv Avm informa che è chiuso al traffico il tratto di via Scortegara, tra Zianigo e Mirano, quindi i percorsi della linea e 3E e di quella scolastica sono deviati, dalle 9 di mercoledì 14 novembre a giovedì 10 gennaio 2019, e comunque fino al termine dei lavori, per la messa in sicurezza del ponte su rio Veternigo.

Dalle 6.30 alle 8 e dalle 13 alle 15.30

In partenza dal capolinea di Mirano, giunti alla rotatoria di via Battisti con le vie Giudecca e Matteotti, proseguono per quest’ultima, via Cavin di Sala, via Varotara e dalla rotatoria con via Scortegara riprendono il regolare percorso; in partenza dai capolinea di S. Michele delle Badesse/Borgoricco/S. Angelo, giunti alla rotatoria di Zianigo tra via Scortegara e via Varotara, ritornano indietro in direzione Borgoricco, via Desmanvia Bollati, alla rotatoria con via Cavin di Sala proseguono per quest’ultima, via Matteotti e da via Battisti riprendono il regolare percorso. Lungo il percorso in deviazione, si effettuano le seguenti fermate: fermata provvisoria in via Matteotti a Mirano inc. via De Gasperi direzione via Battisti; fermata di via Matteotti Scuole a Mirano direzione via Cavin di Sala; fermata provvisoria in via Scortegara a Zianigo, dopo la rotatoria con via Varotara direzione Borgoricco.

Dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 al termine dei servizi

In partenza dal capolinea di Mirano, proseguono per via Cavin di Sala, via Varotara e dalla rotatoria con via Scortegara riprendono il regolare percorso; in partenza dai capilinea di S. Michele delle Badesse/Borgoricco/S. Angelo, giunti alla rotatoria di Zianigo tra via Scortegara e via Varotara, ritornano indietro in direzione Borgoricco, via Desman, via Bollati, via Cavin di Sala da dove si portano direttamente al capolinea di Mirano. Lungo il percorso in deviazione, per entrambe le direzioni, si effettua solo la fermata provvisoria in via Scortegara a Zianigo, dopo la rotatoria con via Varotara direzione Borgoricco.