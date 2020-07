“Dall’Adda all’Isonzo”: a Noale il tour cicloturistico storico

E’ previsto per il 21 luglio l’arrivo a Noale di un singolare tour in bicicletta, pensato e realizzato da Daniele Marcuglia e Nicola Bergamo, due appassionati dell’ambiente e della bicicletta ma anche due studiosi della storia della Repubblica di Venezia, soci dell’associazione culturale “E Nostre Raise” di Zero Branco la quale dal 2001 cura eventi e pubblicazioni nell’ambito di storia, lingua e tradizioni dell’area veneta. A loro si unirà Angelo, un giovane ragazzo quindicenne.

L'itinerario

L’itinerario completo, lungo circa 530 km, verrà svolto in due parti: la prima dal 18 al 21 luglio che si concluderà proprio a Noale e la seconda, che ripartirà a Treviso, dal 21 al 23 agosto. Ci spiega l’Assessore alla Cultura della Città di Noale Annamaria Tosatto come il progetto consiste nella realizzazione concreta in bici di un percorso che entrerà a far parte di una guida ciclo-turistica e storica, intitolata proprio “Dall’Adda all’Isonzo” che verrà pubblicata nei prossimi mesi dalla casa editrice “Editoriale Programma” di Treviso; tale guida, oltre all’aspetto ciclo-turistico e a quello storico, si propone di valorizzare al meglio le caratteristiche ambientalistiche, turistiche, enogastronomiche e turistiche tout court presenti in ciascuno dei territori attraversati. I luoghi prescelti sono pertanto tutte località che hanno avuto una importanza storica durante il periodo dello stato di terra della Repubblica di Venezia (secoli XV-XVIII), come la partenza il 18 luglio presso il Passo San Marco (BG) dove venne costruita la famosa “Via Priula” , strada costruita alla fine del ‘500 per aggirare lo stato di Milano e permettendo così un collegamento diretto con i cantoni svizzeri, dato che all’epoca la Valtellina faceva ancora parte della Svizzera. Il percorso proseguirà fino Bergamo alta, mentre domenica 19 il gruppetto ripartirà alla volta di Agnadello (confine occidentale dello Stato della Serenissima sull’Adda), Crema, Soncino per arrivare a Leno nella bassa bresciana; lunedì 20 l’itinerario prevede di raggiungere nel Veneto Borghetto sul Mincio, Isola della Scala e Cologna Veneta, per finire la prima parte martedì 21 con le cittadine storiche di Montagnana, Este, Monselice ed appunto Noale, dove allo 18 verrà svolto un evento in piazzetta Giacomo Dal Maistro all’arrivo dei cicloturisti. Il 21 agosto il tour in bici ripartirà da Zero Branco per giungere a Treviso; l’itinerario prevede poi di percorrere la bellissima pista ciclabile lungo il fiume Sile fino a Caposile, da dove si proseguirà verso nord-est fino a giungere la sera a Portogruaro. Il 22 agosto il tour toccherà le cittadine di Marano Lagunare e Grado, per giungere infine il giorno 23 fino a Staranzano e Monfalcone, sul fiume Isonzo, estremo confine orientale dello Stato Veneto.