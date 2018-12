Gli affreschi del Tiepolo sono tornati a Mira | VIDEO

Gli affreschi del Tiepolo sono tornati a Mira. L’inaugurazione si è svolta giovedì pomeriggio alla presenza del sindaco Marco Dori, l’ex sindaco Stefano Simioni, allo storico dell’arte Giandomenico Romanelli, al dirigente del settore Cultura Luciano Bertolucci e ad Antonio Brigato, titolare di Graphic Report, la società che ha realizzato gli affreschi digitali. La cittadinanza ha assistito allo “svelamento” dell’opera e al racconto, da parte dei protagonisti, della storia travagliata che ha portato oggi, dopo 34 anni, al compimento del progetto di “risarcimento culturale”. Ci sono voluti 125 anni per giungere a questo risultato: poter ammirare il salone di ingresso di Villa Pisani Contarini com’era quando le sue pareti erano impreziosite dagli affreschi.

Monumento 'all'identità'

La copia digitale, estremamente realistica anche al tatto, è stata realizzata con la tecnologia Tatoowall, brevetto internazionale di un’azienda padovana, usata per la prima volta nel veneziano. L’originale è conservato nel Museo Jacquemart-Andrè di Parigi dal 1893. «Restituiamo alla città di Mira e a tutti i miresi – ha affermato il sindaco Marco Dori, ultimo testimone di una staffetta che si tramanda di amministrazione in amministrazione dal 1984 – una parte di quel patrimonio artistico e culturale che le appartiene. Un recupero simbolico ma che va oltre il coronamento di un progetto di restituzione alla città: è un monumento alla memoria e alla nostra identità». Venerdì, sabato 8 dicembre, e domenica 9 dicembre dalle 10 alle 12 ci sarà un’apertura straordinaria della villa per permettere alla cittadinanza di vedere gli affeschi. Ingresso libero.