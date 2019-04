Gli agenti immobiliari sostengono l'Aido e contribuiscono alla "cultura del dono"

Assemblea annuale ordinaria della Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionisti, mercoledì. Nel pomeriggio il presidente Roberto Loschi ha consegnato un contributo all'Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, nelle mani della presidente nazionale, la miranese Flavia Petrin. La consegna è avvenuta nell'imminenza della giornata nazionale della donazione e del trapianto in programma domenica e per la quale sabato i volontari di Aido saranno ricevuti da Papa Francesco.

Cultura del dono

Aido è una realtà molto radicata nel territorio. «Ringrazio il presidente Loschi, il direttivo e per il loro tramite tutti gli iscritti alla Fiaip - ha commentato Petrin -. L'associazionismo è la forza del nostro Paese e qualsiasi iniziativa di collaborazione è davvero preziosa.Ci stiamo impegnando per promuovere la scelta consapevole della persona sulla manifestazione di volontà a donare gli organi e l'importanza di aumentare i trapianti. Impiegheremo questo contributo proprio a sostegno della promozione della cultura del dono».