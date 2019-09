Al Parco Albanese un corso gratuito per conoscere e gestire al meglio il proprio cane

Nella sala del centro civico del parco Albanese-Bissuola è iniziato il corso di formazione gratuito per i proprietari e i futuri proprietari di cani per poter acquisire, alla fine delle lezioni, il patentino. Il corso è promosso dal Settore Progetti strategici e Ambiente, ufficio igiene e benessere animale e realizzato in collaborazione con l’Ulss 3 Serenissima ed Elena Bellaio, medico veterinario esperto in comportamento animale.

Partecipare è obbligatorio per chiunque possieda un cane potenzialmente pericoloso ma ad ogni modo è utile per migliorare la conoscenza e la convivenza con il proprio amico a 4 zampe e gestire al meglio l'animale nei luoghi pubblici.

«L’iniziativa – ha commentato l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin - dimostra l’impegno dell’amministrazione verso le tematiche che riguardano gli animali e le iniziative che promuovano il loro benessere. I posti disponibili sono stati esauriti da subito proprio per questo l'intenzione è di rifarlo il prossimo anno».

Il corso

Gli incontri saranno in totale 6 (5 per chi vuole conseguire l’attestato) con lezioni sia teoriche che pratiche che si terranno tutti i venerdì dal 20 settembre al 18 ottobre e sabato 19 ottobre (solo per chi ha cani “morsicatori”). Interverranno agli appuntamenti anche diverse figure professionali con competenze specifiche del settore cinofilo e della normativa inerente alla gestione urbana dei cani. Ci sarà un test alla fine delle lezioni e una volta superato è previsto il rilascio del patentino per chi è obbligato ad averlo (al costo di 37,50 euro, come da tariffario Regionale Aulss) e dell’attestato di frequenza per tutti quelli che seguiranno il corso volontariamente (al costo di 5 euro).