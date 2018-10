Stop all'alta velocità ferroviaria tra Venezia e Trieste

Nell'atto che determina lo sviluppo del settore ferroviario nei prossimi 5 anni sarà abbandonato definitivamete il progetto AV/AC (alta velocità - alta capacità) Venezia-Trieste e Trieste-Divaca. Lo comunica la deputata M5S Arianna Spessotto, esprimendo soddisfazione sull'approvazione delle osservazioni poste dalle commissioni trasporti di Camera e Senato al contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture e Rete ferroviaria italiana. Secondo Spessotto si tratta di «opere molto contestate dal territorio» e già bocciate in sede di commissione di verifica dell’impatto ambientale. Il voto, quindi, permette di «tagliare questo spreco e liberare 7,5 miliardi di euro che potranno essere utilizzati per infrastrutture più utili ai cittadini».

I progetti: merci e collegamenti all'aeroporto

Nello stesso documento si fa riferimento ad altre opere in previsione. Spiega Pessotto: « Abbiamo chiesto una maggiore attenzione ai nodi logistici, per il rilancio del trasporto merci su rotaia, affinché vengano elaborati specifici progetti per potenziare i collegamenti con il porto di Venezia, venga risolto il problema dei Bivi a Mestre e vengano adeguati i terminal merci agli standard del treno europeo. Inoltre abbiamo anche chiesto un’accelerazione nei progetti di collegamento degli aeroporti di Verona e Venezia alla rete ferroviaria e che vengano rivisitati i progetti AV/AC in corso, al fine di renderli percorribili anche dai treni regionali e merci, anziché dalle sole "frecce"».