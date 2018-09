Venezia, approvati 13 nuovi "pianini" nella città antica e nelle isole

Sono stati approvati in Giunta, d'intesa con la Soprintendenza e la Regione Veneto: si tratta di 13 pianificazioni di zona - i cosiddetti "pianini" - che riguardano alcune aree della città antica e delle isole.

I 13 pianini approvati

Nello specifico, i tredici pianini approvati insistono su Fondamenta di Cannaregio, Fondamenta di San Giobbe, Via Garibaldi, Calle dei Botteri, Campiello dei Meloni, Campo San Cassian, Campo-Campiello-Calle Santa Maria Nova, Via Galuppi a Burano, Fondamenta delle Zattere. «Con questa delibera procediamo con il progetto di riorganizzazione degli spazi pubblici - ha commentato l'assessore Renato Boraso - e l'impegno da parte dell'amministrazione Brugnaro per regolamentare i plateatici. Si tratta di un penultimo stralcio che, come nella pianificazione delle precedenti aree, cerca, in accordo con la Soprintendenza, di contemperare le esigenze delle attività economiche stabilmente insediate sul territorio con quelle imposte dalle norme a tutela dei beni paesaggistici e culturali».

Per un acittà più ordinata

«Si sta lavorando senza sosta - ha concluso il presidente della Commissione attività produttive, Paolo Pellegrini, - per cercare di rendere la città sempre più ordinata. Ovviamente il nostro ringraziamento non può che andare a quanti hanno partecipato ai vari incontri preparatori e alle conferenze dei servizi, dai tecnici delle direzioni comunali e regionali competenti alla Soprintendenza, fino alle associazioni di categoria. Solo con lo sforzo di tutti riusciremo a dare risposte concrete alle necessità di Venezia».